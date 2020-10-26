В Москве от коронавируса умер еще 61 пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки на территории Москвы от коронавируса и осложнений после него скончался еще 61 пациент. За весь период распространения заболевания в российской столице погибли 6 503 человека с подтвержденным диагнозом, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на понедельник, 26 октября.

По всей России количество летальных исходов от заболевания за минувшие сутки увеличилось еще на 219. Общее число смертей от коронавируса в стране достигло отметки в 26 269. Медики также зафиксировали 17 347 новых случаев инфицирования, таким образом количество зараженных россиян с начала пандемии увеличилось до 1 531 224 человек.

Сегодня российской министерство здравоохранения обновило рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В них включили еще шесть лекарств, которые следует применять для лечения зараженных пациентов.

Глава ВОЗ напомнил, что на прошедшей неделе в миры было зарегистрировано самое большое число заболевших COVID-19 за весь период пандемии. Он призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с заболеванием, несмотря ни на что.