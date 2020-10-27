Запад удвоил усилия по сдерживанию развития России, заявил Лавров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время западные страны удвоили свои усилия по сдерживанию развития России, пытаясь наказать Москву за ее независимую внешнюю политику. Такое мнение высказал в интервью газете «Вечерний лист» российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ЕС-овских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития нашего государства, хотят наказать нас за последовательное отстаивание национальных интересов, - отметил глава ведомства.

Запад «вбрасывают различные обвинения и инсинуации», чтобы оправдать санкции против России, при этом не предоставляя никаких доказательств и фактов, отметил Сергей Лавров. По его словам, предложения Москвы организовать профессиональный диалог по вопросам, которые вызывают у западных стран беспокойство, остаются без внимания и ответа.

Отличным примером здесь является ситуация с делом Алексея Навального – Берлин так и не ответил на многочисленные запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи. Такие действия министр иностранных дел РФ назвал «высокомерным отказом».

Несмотря на все это, Россия, как заявил глава МИД, старается проводить многовекторный внешнеполитический курс и наращивать взаимодействие с теми, кто открыт к честной совместной работе, основанной на равноправии, взаимоуважении и поиске баланса интересов. Вместе с тем Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не станет терпеть хамство Запада в свой адрес и не оставит антироссийские выпады без ответа.