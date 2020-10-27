Гинцбург рассказал о побочных эффектах после прививки «Спутником V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первым компонентом российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже привились около 19 тысяч человек. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

- На сегодняшний день первым компонентом препарата привиты порядка 19 тысяч человек. И первый, и второй компонент получили около шести с половиной тысяч. При этом подавляющее большинство привившихся «Спутником V» добровольцев не переносят побочных эффектов, - сообщил он.

Александр Гинцбург отметил, что у остальных 15 процентов после прививка наблюдалась повышенная температура, головные боли, ломота в мышцах и покраснения на месте введения вакцины. Глава центра Гамалеи подчеркнул, что эти побочные эффекты незначительны и полностью соответствуют инструкции по применению данного препарата.

Напомним, что «Спутник V» стал первой вакциной от нового коронавируса, зарегистрированной в России. Разработка ученых из центра Гамалеи двухкомпонентна и должна вводиться дважды. Ревакцинация показана с промежутком в три-четыре недели после введения первого компонента.

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