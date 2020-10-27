ВОЗ рассказала об опасных мутациях коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В настоящее время нет доказательств существования опасных мутаций нового коронавируса. Инфекция остается относительно стабильной, сообщила в понедельник, 26 октября, руководитель техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Эксперт отметила, что с самого начала пандемии коронавирусной инфекции на базе Всемирной организации здравоохранения была сформирована группа, призванная следить за изменениями вируса.

- Очень важности, когда вирус мутирует, менять наши возможности его диагностики путем тестирования, а также создавать эффективные вакцины и препараты. Но вирус пока что стабильный. Есть мутации, но они абсолютно нормальные и не препятствуют диагностики и лечению, - сказала Мария Ван Керкхове.

Она отметил, что мутации, который сейчас наблюдаются у коронавируса, нельзя считать опасными: они не делают болезнь более заразной или смертельной.

Накануне глава ВОЗ напомнил, что на минувшей неделе был зафиксирован рекорд по приросту новых зараженных коронавирусом в мире – число случаев заражения за семь дней превысило 2,4 миллиона. Несмотря на это, Гебрейесус призвал мировое сообщество не сдаваться в борьбе с распространением заболевания.