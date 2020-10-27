Посольство России выступило против ограничения по визам для журналистов в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство раскритиковало предложение американского Министерства внутренней безопасности об ужесточении порядка выдачи виз иностранным журналистам. В распространённом во вторник, 27 октября, заявлении дипломатического представительства говорится, что такие ограничения станут неоправданным усложнением бюрократических процедур и сформируют искусственные барьеры для нормальной работы средств массовой информации.

- Предлагаемые США изменения, связанные с пересмотром порядка выдачи виз категории "I" для журналистов, значительно осложнят профессиональную деятельность иностранных представителей СМИ на американской территории, - говорится в заилении.

Российское посольство отметило, что подобные предложения со стороны Соединенных Штатов не соотносятся с элементарными понятиями свободы слова и равного доступа к информации.

Дипмиссия РФ считает, что действующие в настоящее время правила, по котором журналисты могут работать по истечении сроков действия визы категории "I" до момента выезда за пределы Штатов отвечают интересам всех заинтересованных сторон.