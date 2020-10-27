Вакцина «ЭпиВакКорона» вошла в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработанная российским научным центром «Вектор» вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» вошла в девятую версию обновленных методических рекомендаций министерства здравоохранения по профилактике и лечению заболевания.

- В России зарегистрированы две вакцины для профилактики коронавируса у взрослых от 18 до 60 лет, которые призваны формировать гуморальный и клеточный иммунитет в отношении COVID-19: комбинированная векторная вакцина «Спутник V» и вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», - напомнили эксперты ведомства.

Минздрав в своих рекомендациях прописал правила вакцинирования препаратом от «Вектора». Вакцину вводят два раза с интервалом не менее 14-21 дней в плечо или в латеральную широкую мышцу бедра. До прививки пациента должен осмотреть врач с обязательным измерением температуры тела. При температуре выше 37 градусов проводить вакцинацию нельзя.

Как сообщал сайт Kp.ru, в обновленные методические рекомендации министерство здравоохранения России также включило шесть лекарств для лечения коронавируса и препараты для профилактики заболевания.

Ранее в двух биотехнологических компаниях, выбранных для выпуска «Спутника V» сообщили, что промышленное производство вакцины начнется в конце ноября текущего года.