Ученые раскрыли японский секрет долголетия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые раскрыли один из секретов долголетия жителей Японии: они часто пьют традиционный японский чай матча, которые способен замедлять старение и предотвращаться развитие некоторых болезней. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает издание Express.

Авторы исследования, ссылаясь на данные экспертов ВОЗ, сообщили, что у японцев самая высокая продолжительность жизни в связи с их рационом питания и особыми привычками. В частности, одним из самых любимых напитков жителей Японии является чай матча.

Он сильно отличается от обычного чай, к которому мы привыкли: напиток представляет собой порошок ярко-зеленого цвета и содержит витамины A, B, C, E. В его состав также входят пищевые волокна, цинк, калий, кальций, натрий и железо. Вместе эти полезные вещества способствуют замедлению старения организма.

Ученые также выяснили, что чай матча снижает холестерин и уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет и предотвращает риск развития некоторых заболеваний, например, сахарного диабета, ожирения и даже онкологий.

Ранее врач и ректор Европейского Университета Долголетия Юлия Юсипова рассказал kp.ru, как подобрать правильное питание, чтобы замедлить старение организма. Она посоветовала употреблять больше листовых овощей, орех и семян, животного белка и бобов.