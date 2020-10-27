На Украине сообщили о готовности США поддержать стратегию по «возврату» Крыма Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американская сторона готова поддержать Украины в вопросе формирования проекта «Крымская платформа», которые Киев планирует создать для «возвращения» полуострова. Об этом сообщили МИД Украины, ссылаясь на слова временного поверенного в делах США Кристины Квин.

Она заявила, что позиция Соединенных Штатов по вопросу Крыма «остается твердой и неизменной».

Напомним, что в июле этого года стало известно о намерении Украины создать так называемую международную консультативно-координационную платформу для «возвращения» Крыма. Власти Киева выразили надежду на то, что к проекту примкнут Британия, Франция, Германия и Штаты.

Чуть позже украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Евросоюза и Турции присоединиться к инициативе. Глава комитета крымского парламента Юрий Гемпель назвал такое решение с турецкой стороны большой ошибкой. Он предостерег Эрдогана, что если Турция вступит в этот «антикрымский союз», то рискует потерять надёжного партнёра в лице России, а также перестать быть привлекательным местом для наших туристов.

Крым стал российским регионом по итогам проведенного в 2014 году референдума: 96,77% избирателей с полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Несмотря на это, Киев по-прежнему считает, что Крым принадлежит ему и полуостров «временно оккупирован». Российская сторона неоднократно говорила, что вопрос Крыма закрыт окончательно.