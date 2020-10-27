На Кубе перевернулся автобус, два человека погибли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В провинции Камагуэй на востоке Кубы произошла авария с пассажирским автобусом. Транспортное средство перевернулись на трассе недалеко от населенного пункта Пьедреситас. Как сообщает издание Prensa Latina утром 27 октября, во вторник, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли как минимум два человека.

Еще 16 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести, четверо из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в местной больницу.

Правоохранителей органы Кубы уже начали расследование причин аварии.

Накануне на российской федеральной трассе «Вилюй» на скорости перевернулся пассажирский автобус «Иркутск - Усть-Кут». В салоне транспортного средства находились 27 пассажиров и два водителя. Несмотря на то, что автобус улетел в кювет и перевернулся, в результате аварии пострадал только один человек - 64-летний пассажир.