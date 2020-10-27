Эксперт назвал способ вернуть украденные с банковской карты деньги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский раскрыл способ вернуть деньги, которые были украдены злоумышленникам с банковской карты или счета в кредитной организации. Об этом он рассказал во вторник, 27 октября, в интервью агентству «Прайм»

В первую очередь владельцу карты или счета следует обратиться в банк и сообщить о краже. Нужно немедленно заблокировать карту, а затем оформить ее перевыпуск.

- Далее нужно составить заявлении на возврат денег. В большинстве случаев его рассматривают 30 суток. Помимо обращения в банк, следует также обратиться в правоохранительные органы и сообщить им о мошеннических действиях, - сообщил Алексей Кричевский.

Эксперт отметил, что, если клиент банка расскажет о краже средств не более чем через сутки после инцидента, банк будет обязан вернуть деньги. Однако это сработает, только если сам владелец карты не нарушил правил безопасности ее хранения, не сообщал никому свой пароль и CVC-код, а также не хранил данные о них рядом с картой.

Алексей Кричевский подчеркнул, что кредитный организации обязаны сообщать клиентам обо всех операциях по счету через СМС или push-уведомления.

- Отказ банк на возврат средств следует запросить в письменном виде с обоснованием. Если банк не выполнит этого или обоснование будет неубедительным, то с этим документами можно будет пойти в суд. Как правило, суды в подобных делах встают на сторону истца-клиента, - добавил эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

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