Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Эксперт рассказал, как понять, что телефон прослушивают

Специалист отметил, что от прослушивания родственниками уйти сложнее, чем мошенниками
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Названы признаки прослушки смартфона

Названы признаки прослушки смартфона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный признак слежки с помощью телефона - странности в его работе. Например, быстрая разрядка аккумулятора, перегрев, включение или выключение смартфона, а также установленное без ведома владельца приложение, рассказал директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

Эксперт рекомендует при таких сигналах о слежке сменить сим-карту, телефон, почту или пароли. Он также отметил в разговоре с агентством "Прайм", что спецслужбам интересны только крупные преступники, а установить слежку за обычными гражданами могут родственники, мошенники и конкуренты.

При этом Мясоедов добавил, что подобные шаги помогут только при слежке мошенников. Если владельца смартфона прослушивают родственники, они смогут заново установить шпионское ПО на телефон.