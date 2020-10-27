В Госдуме назвали условие для обязательной вакцинации от коронавируса

Депутат Госдумы объяснил, в каких случаях возможна обязательная вакцинация россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массовая вакцинация от коронавируса в России не рассматривается, поскольку это возможно только при угрозе жизни большого числа россиян, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Он также напомнил, что COVID-19 не представляет подобной угрозы, а потому настолько экстраординарную меру в стране не рассматривают.

- Обязательная вакцинация – это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали. Я думаю, что если это можно будет внедрить, то только в самом крайнем случае, в случае какой-то серьезной угрозы для жизни большого количества населения. Пока этот вопрос даже не рассматривается. Прививка должна быть добровольным решением каждого, - заявил депутат в интервью радио Sputnik.