Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: на Ямале протестировано более 700 человек

Фото: Минздрав России

С 21 по 26 октября жители Ямало-Ненецкого автономного округа принимали участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Экспресс-тестирование проходило в 5 городах округа: Губкинском, Новом Уренгое, Муравленко, Ноябрьске, Надыме. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 700 человек.

Фото: Минздрав России

О том, что с ВИЧ можно бороться, его можно лечить, а самое главное, что его можно предотвращать, говорили на образовательных семинарах для медицинских специалистов, которые проходили в городах проведения акции. Также были проведены обучающие семинары для родителей школьников и учителей, подготовленные Минздравом России при содействии Минпросвещения России. Эксперты объясняли, как в доступной форме объяснить подросткам, что такое ВИЧ и как можно заразиться вирусом иммунодефицита человека (см. Важно).

- Я искренне верю в то, что акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» даст возможность по-новому взглянуть на проблему ВИЧ, - сказала председатель комитета Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике Надежда Гудкова. - Наша задача, прежде всего, показать ВИЧ-инфицированным людям, что они не изгои нашего общества. И для этого мы, здоровые люди, должны бороться прежде всего со страхом заразиться ВИЧ-инфекцией через рукопожатия или просто находясь с ВИЧ-положительным человеком в одном помещении. Такого быть не должно, и каждый должен знать и понимать, что ВИЧ-инфекция не передается ни бытовым, ни воздушно-капельным путем.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО!

Как и через что передается ВИЧ

4 жидкости, передающие ВИЧ: кровь, женские половые секреты, сперма, материнское молоко.

Фото: Минздрав России

Существует три пути передачи ВИЧ-инфекции:

- Половой: при любых сексуальных контактах без презерватива.

- Через кровь: чаще всего при введении инъекционных наркотиков нестерильными шприцами.

- От ВИЧ положительной матери к ребенку: во время беременности, родов и грудного вскармливания.

Фото: Минздрав России

Через слезы, пот, слюну заразиться ВИЧ невозможно.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Тестирование пройдет в 5 городах Курганской области

С 29 октября по 2 ноября тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Курганской области: Куртамыше, Далматово, Шумихе, Шадринске, Кургане. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски. Акция проходит с соблюдением всех мер профилактики против коронавирусной инфекции.

Фото: Минздрав России

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на o-spide.ru