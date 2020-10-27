CNN: Власти США готовятся к беспорядкам на фоне выборов

Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным беспорядкам на фоне предстоящих президентских выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США Министерство внутренней безопасности, офицеры погранично-таможенной службы и иммиграционно-таможенной полиции готовятся к беспорядкам на фоне выборов президента страны, сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что силы привлечь для помощи в охране федеральных зданий, а "определенных разведданных о некой угрозе насилия" не было.

Исполняющий обязанности заместителя министра МВБ Кен Куччинелли заявил, что у ведомства есть заранее подготовленные команды на случай необходимости.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что российский предприниматель Виктор Бут, отбывающий 25 лет заключения в США, предрёк стране гражданскую войну вечером после выборов президента. Россиянин полагает, что сторонники обоих кандидатов не примут победу соперника.