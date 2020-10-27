Всеобщий масочный режим введён в России

Носить маски стало обязательным в местах массового пребывания Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим. Новые правила вступят в силу со среды, 28 октября, сказано в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

Ведомство также ввело запрет по всей России на ночные рестораны и зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра.

С завтрашнего дня все россияне должны носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, на парковках и в лифтах.

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