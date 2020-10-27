В Госдуме предложили бесплатно давать лекарства всем, кто лечится от COVID-19 дома

В Госдуме предложили во всех регионах давать бесплатно медикаменты лечащимся дома от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госдуме предложили бесплатно обеспечивать во всех регионах России необходимыми лекарствами пациентов с коронавирусом. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое обращение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Сухарев также добавил, что сегодня в России пациентам, которые проходят лечение амбулаторно, как правило, выписывают стандартный перечень медикаментов. При этом, минимальная стоимость такого курса лечения на одного человека может превышать две тысячи рублей.

«В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета», — приводит текст обращения RT.

Добавим, что на сегодняшний день некоторые регионы и так уже обеспечивают пациентов с COVID-19 бесплатными лекарствами. К примеру, такая практика установилась в Москве и Санкт-Петербурге, передает NEWS.Ru.

Напомним, накануне, 26 октября, Минздрав РФ обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавиусной инфекции. В результате, в перечень рекомендованных препаратов попали несколько новых лекарств, пишут «Известия».