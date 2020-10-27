Российский Су-27 перехватил французские бомбардировщики над Чёрным морем

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два истребителя-бомбардировщика Mirage 2000 ВВС Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский истребитель Су-27 вылетал на сопровождение двух французских истребителей-бомбардировщиков над акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

В сообщении сказано, что в понедельник, 26 октября, радиолокационные средства разведки обнаружили две воздушные цели. Они приближались к границам России. Российский истребитель Су-27 вылетел, чтобы опознать их и не допустить нарушения государственной границы России. Затем экипаж истребителя сообщил, что воздушными целями оказались два истребителя-бомбардировщика "Мираж-2000" ВВС Франции. Су-27 сопроводил их над акваторией Чёрного моря и вернулся на аэродром базирования.