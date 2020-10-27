В Луизиане объявили режим ЧС из-за приближения урагана "Зета"

Тропический шторм «Зета» усилился до урагана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Губернатор американского штата Луизиана Джон Бел Эдвардс ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана "Зета". Своё заявление он опубликовал в Twitter.

- Сегодня я объявил чрезвычайное положение перед ураганом "Зета". Настало время для всех жителей Луизианы подготовиться, - сказано в сообщении губернатора.

Джон Бел Эдвардс также заявил, что ураган продолжает надвигаться по направлению к северо-западу и может кратковременно выйти на берег Юкатана, а наиболее мощные удары на Луизиану ожидаются в среду и четверг, 28 и 29 октября.

Губернатор также напомнил всем жителям штата, использующим генераторы, что большинство смертей от урагана "Лаура" в августе произошло именно от неправильного использования генераторов.