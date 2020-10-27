Социолог: 10% россиян не верят в опасность коронавируса

Социолог рассказал, что десятая часть россияне не верит в опасность COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 25-30% россиян считают, что угроза распространения коронавируса преувеличена, и что болезнь на самом деле не является серьезной. При этом около 10% и вовсе отрицают опасность COVID-19, в связи с чем отказываются соблюдать какие-либо карантинные предписания. Такие данные приводит социолог Левада-Центра Степан Гончаров.

Эксперт отметил, что проведенное исследование показало, что ковид-диссидентами являются люди разных возрастов, как молодежь, так и пожилое поколение. При этом общая черта у этих людей есть – они, как правило, не смотрят телевизор, а всю информацию получают на различных интернет-ресурсах, пишет сайт NEWS.Ru.

Добавим, что ранее Роспотребнадзор сообщил о введении всеобщего масочного режима на территории России с 28 октября. В рамках новых правил, маски необходимо будет носить во всех общественных местах, где собираются более 50 человек, а также в лифтах и на парковках, пишет сайт argumenti.ru.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что необходимость носить маски отпадет только тогда, когда большинство людей будет защищено вакциной от коронавируса, передают «Известия».