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Общество

В России продлили программу льготной ипотеки

Ставка останется на уровне 6,5% годовых до 1 июля 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей

Продление программы позволит выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 млрд рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство России продлило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Постановление подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что льготная ипотека выдаётся при покупке квартир в новостройках. При этом жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут выдать кредит на сумму до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов на сумму до шести миллионов рублей.

- Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой 6,5% и рыночной банкам возмещает государство, - сказано в тексте постановления.