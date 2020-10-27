Антон Красовский присоединился к работе на телеканале RT

Антон Красовский присоединился к команде RT

Журналист Антон Красовский присоединился к команде телеканала RT. Общественный деятель уже подготовил совместный проект с RT в период пандемии коронавируса – снял цикл документальных фильмов «Эпидемия», а теперь согласился выступить в должности генерального продюсера и руководить процессом создания новых YouTube-шоу на русском языке.

«Я счастлив присоединиться к команде RT в качестве руководителя одной из дирекций. Меня дико воодушевляет то, что мы будем заниматься именно русскоязычным контентом. Мне действительно кажется важным, чтобы холдинг занимался не только иностранным зрителем, но и нашим собственным, русскоговорящим, русскоязычным, попросту говоря, русским человеком. Я надеюсь, что вместе у нас получится что-то довольно впечатляющее», — отметил Красовский.

Напомним, первый сезон «Эпидемии» был снят еще в 2019 году, он посвящен борьбе с ВИЧ-инфекцией в СССР и России. Второй же сезон программы пришелся на период пандемии коронавируса. Авторы проекта сняли фильмы о начале распространения COVID-19 в России, провели съемки в «красных зонах» и отделениях интенсивной терапии крупнейших больниц.