Роспотребнадзор разъяснил постановление о запрете ночных ресторанов

С 28 октября 2020 года абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Роспотребнадзоре уточнили, что решение о запрете зрелищно-развлекательных мероприятий и общественного питания с 23:00 до 6:00 является рекомендацией и остаётся на усмотрение региональных властей.

- Кроме того, рекомендовано с 23:00 до 06:00 запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Это решение останется за властями региона, - сказано в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

Напомним, с 28 октября в силу вступает всеобщий масочный режим для всей России. Граждане на территории РФ с завтрашнего дня обязаны надевать медицинскую маску в такси, в общественном транспорте, на парковке, в лифте и во всех общественных местах, где может одновременно быть находиться от 50 человек.