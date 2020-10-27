Лукашенко заявил, что оппозиция перешла красную черту

Лукашенко о протестах: «Они перешли красную черту» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти республики вели себя "аккуратно" по отношению к протестам, поскольку те не переходили "красную черту", но сейчас, по его мнению, оппозиция перешла эту черту по многим направлениям.

Лукашенко также сообщил, что против Беларуси "развернули террористическую войну по отдельным направлениям", и власти республики обязаны это пресечь.

- Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма, - передаёт слова президента БелТА.

Он также заявил, что "оставшаяся масса радикализировалась".

- Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли, - отметил Лукашенко.

Напомним, 26 октября истёк срок выполнения условий, выдвинутых ранее Светланой Тихановской. Бывший кандидат в президенты заявила 13 октября, что если к установленному сроку Лукашенко не сложит полномочия президента, насилие на улицах Беларуси не остановится, а все политзаключённые не будут освобождены, в стране начнётся всеобщая забастовка.

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