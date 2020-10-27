Попова рассказала, когда можно будет перестать носить маски

Попова рассказала, когда можно будет ходить в масках Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что с появлением вакцин люди смогут перестать носить маски.

- Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках, - рассказала Попова а форуме "Здоровое общество".

По ее словам, россияне уже несколько привыкли носить маски.

Напомним, с 28 октября в России вводят всеобщий масочный режим. Теперь люди обязаны носить маску во всех местах массового пребывания, а также на парковках и в лифтах. Местами массового пребывания считаются те помещения, где могут находиться более 50 человек одновременно.

Также Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу предприятий общепита с с 23:00 часов вечера до 6 часов утра. Позже в ведомстве пояснили, что эта рекомендация остается на усмотрение регионов.

Анна Попова, в свою очередь, подчеркнула, что впоследствии в России могут ввести новые ограничения по коронавирусу, если ситуация не улучшится.