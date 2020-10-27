Армения обвинила Азербайджан в обстреле южной границы

Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Армении заявили, что вооружённые силы Азербайджана провели обстрел армянской границы Армении рядом с территорией Ирана.

- Противник продолжил вести огонь в направлении южной границы Республики Армения. Есть раненые, - сказано в заявлении пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян, опубликованном в Facebook 27 октября.

В Министерстве обороны Азербайджана эту информацию опровергли и отметили, что армия полностью соблюдает новый режим гуманитарного прекращения огня.

- Информация о якобы обстреле сегодня территории Армении с применением БПЛА и ракетно-артиллерийских систем Азербайджана является ложной и носит провокационный характер, - сказано в заявлении азербайджанского министерства обороны.

При этом в Баку обвинили Армению в обстреле из миномётов территории Азербайджана в направлении села Агбенд Зангиланского района.