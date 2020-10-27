В Кремле ответили на сообщения фондов о нехватке лекарств для онкобольных

Власти занимаются вопросом нехватки лекарств для онкобольных, заявил Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России начали работать над исправлением проблемы с нехваткой лекарств для лечения онкобольных пациентов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее о дефиците лекарств для лечения сообщили благотворительные фонды помощи онкологическим больным. Письмо к президенту, главам Совета Федерации и Госдумы, а также другим законодателям и чиновникам, опубликовано на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского.

- Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения уже тоже на это отреагировали и работают над тем, чтобы ситуацию исправить, - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в мире нет стран, чья система здравоохранения была бы достаточно профинансирована.

В Министерстве здравоохранения заявили, что из-за пандемии коронавируса увеличились цены на сырьё для лекарственных препаратов, и Минздрав работает над проблемой дефицита.