Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Кремле ответили на сообщения фондов о нехватке лекарств для онкобольных

Песков сообщил, что медицинский сектор правительства уже начал работу над исправлением этой проблемы
Ася КУЗНЕЦОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)
Власти занимаются вопросом нехватки лекарств для онкобольных, заявил Дмитрий Песков.

Власти занимаются вопросом нехватки лекарств для онкобольных, заявил Дмитрий Песков.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России начали работать над исправлением проблемы с нехваткой лекарств для лечения онкобольных пациентов, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее о дефиците лекарств для лечения сообщили благотворительные фонды помощи онкологическим больным. Письмо к президенту, главам Совета Федерации и Госдумы, а также другим законодателям и чиновникам, опубликовано на сайте благотворительного фонда Константина Хабенского.

- Вы знаете, что медицинский, что называется, сектор правительства, сектор здравоохранения уже тоже на это отреагировали и работают над тем, чтобы ситуацию исправить, - заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в мире нет стран, чья система здравоохранения была бы достаточно профинансирована.

В Министерстве здравоохранения заявили, что из-за пандемии коронавируса увеличились цены на сырьё для лекарственных препаратов, и Минздрав работает над проблемой дефицита.