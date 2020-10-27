Милонов опроверг, что его не пустили на заседание Госдумы из-за отсутствия теста на коронавирус Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов опроверг информацию о том, что его якобы не пустили на заседание Госдумы из-за отказа сдавать тест на коронавирус.

- Почему не пустили? Я в зале заседаний Госдумы в данный момент, - заявил Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, утром 27 октября СМИ сообщили о том, что депутатов Виталия Милонова и Наталью Поклонскую не пустили на планерное заседание Госдумы из-за того, что они отказались сдавать тест на коронавирус.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что сейчас в больнице лежат 38 депутатов, болеющих коронавирусом, один находиться в реанимации. Еще один парламентарий скончался в результате болезни. Всего, по словам Володина, коронавирусом переболел или сейчас продолжает болеть 91 депутат. При этом перейти на дистанционную работу Госдума не может.