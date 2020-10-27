Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров России

Фото: Канал Labelcom Фото: Кадр видео

Forbes составил первый рейтинг российских видеоблогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube.

Первое место заняли создатели шоу "Что было дальше" (ЧБД). С 1 сентября 2019 года по 21 августа 2020 им удалось заработать 3,55 миллиона долларов. Помимо ЧБД на канале Labelcom также выходят шоу «Созвон», комедийная викторина «Блиц-крик», стендап-шоу «Кто здесь комик?» и Roast Battle. Но они несколько уступают в популярности "Что было дальше". Всего на канал подписаны 4,5 млн человек, а общее количество просмотров превышает 670 миллионов.

На втором месте оказался Валентин Петухов и его канал Wylsacom. Сам блогер и еще несколько ведущих делают обзоры на различные гаджеты и бытовую технику. За год канал заработал 3,41 миллиона долларов. Причем Петухов размещает рекламу не только смартфонов и различной техники.

Третье место досталось комику Александру Гудкову и его каналу "Чикен Карри". На канале выходят различные шоу, самое популярное из них - Comment Out. Его годовой доход — 1,13 миллиона евро. Правда, шоу, как и его участники нередко оказываются в центре скандалов.

Топ-5 самых высокооплачиваемых блогера России:

1. Labelcom

2. Валентин Петухов - канал "Wylsacom"

3. Александр Гудков - канал "Чикен Карри"

4. Юрий Дудь - канал "вДудь"

5. Антон Лапенко - канал "Лапенко"

Forbes составил первый рейтинг российских видеоблогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube Фото: Рушан КАЮМОВ

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