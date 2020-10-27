Путин лично встретится с Хабибом Нурмагомедовым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин собирается лично встретиться с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Но точных дат пока нет.

- Президент сказал, что обязательно, когда и сам Хабиб отдохнет, и когда ситуация эпидемиологическая успокоится, они встретятся, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца Джастина Гейджи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. Это победа стала 29-ой в его карьере. Сразу же после поединка Нурмагомедов бросил перчатки на арену и сделал сенсационное заявление. Хабиб сказал, что завершает спортивную карьеру, так как пообещал маме, что это его последний бой. После этого спортсмен сообщил, что "очень скоро вернется" в смешанные единоборства, но уже в качестве тренера. Прославленный боец пойдет по стопам отца и присоединится к тренерскому штабу Хавьера Мендеса.