"А летучие мыши виноваты?" Путин пошутил на совещании

Путин пообещал помочь российским циркам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин, проводя онлайн-совещание в Нового-Огарево 27 октября, обсудил ситуацию с цирковыми животными в стране, которые пострадали из-за пандемии. Президент отметил, что животные ни в чем не виноваты и упомянул летучих мышей.

«Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши? Тоже ни в чем не виноваты. Шучу!», - сказал президент.

Также российский лидер отреагировал на просьбу выделить средства на корм цирковым животным, обещая помочь.

После объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции в мире все массовые мероприятия были отмены. Это коснулось и цирка. Спустя месяц карантинных мер директора российских цирков, в хозяйстве которых есть животные, забили тревогу. Из-за невозможности проводить выступления они оказались на краю банкротства. Выплачивать зарплату артистам стало нечем, соответственно, и корм покупать для животных не на что. Некоторые дрессировщики ушли подрабатывать в другие организации, чтобы заработать на корм своим подопечным.

За рубежом ситуация также имела плачевный характер. Всемирно известный «Цирк дю Солей» объявил о роспуске 3500 тысяч сотрудников.