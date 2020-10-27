Лавров ушел на самолизоляцию после контакта с больным коронавирусом. Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом. Ранее запланированные встречи главы ведомства переносятся на более поздний срок.

Министр иностранных дел чувствует себя хорошо, но вынужден самоизолироваться ради безопасности окружающих.

К слову, ранее коронавирусной инфекцией переболел премьер-министр страны Михаил Мишустин. О болезни главы кабмина стало известно 30 апреля. Он также соблюдал режим самоизоляции, но продолжал активную работу оставаясь на связи.

Рост числа инфицированных коронавирусом в России растет. 25 октября был побит рекорд - за сутки медики выявили 17 347 заболевших инфекцией. Вице-премьер России Татьяна Голикова 27 октября заявила, что избежать второго жесткого локдауна поможет соблюдение гражданами России всех эпидемиологических мер.