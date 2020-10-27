Цифра заражений коронавирусом в ближайшие месяцы будет расти, считает эксперт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ближайшие месяцы число заражений коронавирусом будет только расти. Об этом в интервью kp.ru заявила директор института экономики здравоохранения Лариса Попович.

По ее словам, осенью в России традиционно бушуют респираторные инфекции. Только теперь к ним добавился еще и коронавирус, к которому человечество пока не приспособилось.

- К сожалению, у большинства жителей нашей страны, как выяснилось, нет привычки оберегать себя от респираторных инфекций. Все это дает и еще даст себя знать. Цифра заражений в ближайшие месяцы действительно будет расти, - рассказала Попович в интервью kp.ru.

По словам эксперта, в холодное время года инфекции, как правило, затухают. А в слякотное, переходное время межсезонья, наоборот, возрождаются. Поэтому можно предположить, что в ноябре будет всплеск заболеваемости коронавирусом. Декабрь, если, конечно, он будет морозным, несколько исправит ситуацию, заболеваемость должная пойти на спад. Однако потом, в феврале, будет очередной подъем.