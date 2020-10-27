В Нижегородской области появится «Квантовая долина»

В Нижегородской области планируется создать инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Такую возможность сейчас рассматривает Минэкономразвития России. Интерес к этому проекту проявили уже больше 50 компаний.

- Создание этого центра станет для региона серьезным шагом в развитии научно-технологической экосистемы, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Здесь будут работать лаборатории, инженерные и рабочие площадки. Все они оснащены современным оборудованием для исследований и прототипирования. Благодаря тому, что некоторое оборудование станет общедоступным, с самыми современными дорогостоящими технологиями смогут работать даже небольшие стартапы.

Участники этого центра получат целый ряд льгот и преференций. В частности, они будут освобождены от налога на добавочную стоимость, на прибыль и на имущество. Кроме того, для них будут предусмотрены пониженные страховые взносы. Таким образом, учитывая доступ к современному оборудованию и налоговые льготы, открытие центра позволит создавать новые производства высокотехнологичной продукции при минимальных рисках.

Напомним, инициатором создания «Квантовой долины» выступил ННГУ имени Лобачевского. Однако в реализации этого проекта заинтересованы и другие вузы, в том числе НГТУ имени Алексеева, ННГАСУ и Приволжский медицинский университет. Серьезную заинтересованность со стороны коммерческих структур и госкомпаний проявили, например, ПАО «Сбербанк», ГК «Росатом», ГК «Ростех» и ОАО «РЖД».

Если заявка на создание этого центра будет одобрена, то уже в следующем году начнется подготовка проектно-сметной документации. Планируется, что в зависимости от направления, площадки центра будут расположены в разных частях города. Их общая площадь составит около 140 тысяч квадратных метров.