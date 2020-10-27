"Макрон открыл кровавый шлюз": Заместитель Кадырова разъяснил его позицию в отношении президента Франции

Заместитель Кадырова объяснил его позицию в конфликте с Макроном. Фото: личная страница Рамзана Кадырова / Global Look Press

Заместитель Рамзана Кадырова Адам Султанович Делимханов в эфире радио «Комсомольская правда» ответил на вопросы об отношении главы Чечни к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который неосторожно высказался относительно ислама, что вызвало неоднозначную реакцию лидера республики.

«Мне очень сложно анализировать такой опрометчивый, мягко говоря, поступок президента Франции, потому что он напрямую угрожает безопасности моей страны. Я даже не хочу говорить о том, насколько дико и далеко отошел Макрон от французских традиций, которые в свое время были провозглашены великими мыслителями Франции. Странно, что происходит сегодня с французским обществом, неужели у них мало крови, неужели надо будоражить собственных граждан, 15% которых мусульмане. Безответственные заявления о карикатурах - это популизм», - заявил заместитель президента Чечни.

Он отметил, что по мнению мусульманского общества Эманнуэль Макрон выступает против собственного многонационального народа и традиций.

«И если это не закончится, если не произойдет какого-то чуда, то это начало кровопролитного пути», - считает заместитель главы чеченской республики.

«Мне кажется Макрон открыл кровавый шлюз. Этот человек бросает собственный многонациональный народ в пучину гражданской войны», - заявил Адам Делимханов.

Он отметил возможность того, что действия Макрона продиктованы со стороны. Заместитель Кадырова обратился и к истории, обратив внимание на то, что даже Наполеон, ввергший в Францию войну, с уважением относился к мусульманской религии.

«Мне кажется все делается под какую-то дьявольскую диктовку. Во первых, вы помните наверняка Наполеона, который тоже не считался религиозным человеком, и этот человек изучив традиции мусульман, понял что воюет не с варварами. Он приобрел знания в лице священного Корана, и сказал великую вещь: «Мухаммед - величайший из людей, который изменил лик Земли», - напомнил Делимханов слова Бонапарта.

Напомним, что после зверского убийства школьного учителя в пригороде Парижа президент Франции заявил, что это было ни что иное, как теракт.

В свою очередь глава чеченской республики Рамзан Кадыров негативно высказался о произошедшем и отношении к этому французских властей, которые поддержали публикации карикатур о пророке Мухаммеде.

«Оскорбительные для почти двух миллиардов мусульман по всему миру действия он называл свободой слово и решил, что может изменить религию и создать в стране собственный просвещенный ислам», - написал Кадыров, возмущенный словами и поступками президента Франции.

Он призвал Макрона прекратить подобные высказывания, нападки и провокации в адрес мусульманского общества, предположив, что он может войти в историю как «президент, который принимал сумасбродные решения».