Локомотив - Бавария 27 октября 2020: во сколько начало матча и где смотреть трансляцию

"Бавария" гостит у "Локомотива". Фото: REUTERS

Вечером во вторник, 27 октября, в Москве на поле стадиона РЖД "Арена" пройдет главный для "Локомотива" матч осени 2020 года. В гостях у команды Марко Николича в Черкизово - мюнхенская "Бавария", победитель Лиги Чемпионов прошлого сезона. Эта встреча будет сыграна в рамках 2 тура ЛЧ.

Матч Локомотив - Бавария пройдет 27 октября 2020 года и начнется в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале "Матч ТВ", начиная с 20:50 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Мы расскажем обо всем, что происходит во время поединка и покажем то, что, возможно, не увидите во время телеэфира.

"Локомотив", напомним, в первом туре сыграл вничью 2:2 с "Зальцбургом" в Австрии. А вот "Бавария" у себя дома разгромила со счетом 4:1 мадридский "Атлетико".

Локомотив - Бавария 27 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Чемпионов по футболу УЕФА