В районе Триумфальной арки в Париже проводится эвакуация из-за угрозы взрыва

Полиция Франции оцепила Триумфальную арку и Марсовое поле в Париже. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эвакуация проводится в Париже в районе Триумфальной арки из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает во вторник, 27 октября, агентство Reuters со ссылкой на полицию. Также закрыты ближайшие станции метро, парки и скверы.

"Поступило сообщение о бомбе. Сотрудники полиции находятся на месте, чтобы снять все сомнения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вокруг Триумфальной арки установлен периметр безопасности, туристов попросили покинуть место предполагаемого взрыва.

Также оцеплена территория на Марсовом поле. Именно там найдена сумка с большим количеством боеприпасов. Согласно первым данным, это патроны для ружей.

Позднее в полиции заявили, что подозрительные предметы на площади не найдены.

"Около Триумфальной арки все завершено. Движение постепенно восстанавливается", - сказал собеседник агентства.