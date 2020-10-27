Эксперт объяснила, почему в России чаще госпитализируют с коронавирусом, чем в других странах Фото: Александр ГЛУЗ

Директор Института экономики здравоохранения Лариса Попович объяснила, почему в России чаще госпитализируют пациентов с коронавирусом, чем в других странах.

- Возможно, частота госпитализаций объясняется не большим числом тяжелых случаев. А тем, что мы кладем пациентов в больницу на других этапах, более ранних и при менее тяжелых формах ковида, чем принято за рубежом. И то, что Россия так действует, хорошо, - рассказала Попович в интервью kp.ru.

Она добавила, что сейчас Россия находится на на 118-ом месте по летальности от COVID-19, имея при этом четвертое место по количеству случаев.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о том, что некоторые люди не заражаются коронавирусом даже при многократном контакте с больными. Это связанно с генетическими мутациями, которые делают человека невосприимчивым к вирусу. Эксперт отметил, что генетические изменения - это всегда изменения случайного характера.