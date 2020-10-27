Анна Попова объяснила усиление масочного режима в России

Попова отметила, что согласно данным оперативного штаба ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила во вторник, 27 октября, что введение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей обусловлено риском негативного развития эпидемиологической ситуации.

"С 28 октября действует постановление главного санитарного врача об обязательном ношении масок в транспорте, в общественных местах и местах массового скопления людей, - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24".

Она отметила, что согласно данным оперативного штаба ситуация с коронавирусом в стране ухудшается.

"Главное сегодня - избежать заражения. Таким образом мы сохраним место для тех, кто уже сегодня болен, чтобы их лечить системно и качественно, и сохраним свое здоровье", - добавила глава Роспотребнадзора.

Попова также рассказала, что после проведенного среди переболевших коронавирусом опроса, выяснилось, что 85% из них нарушали действующие правила для предотвращения распространения инфекции.

Она отметила также, кто сезонность распространения инфекций, и не только коронавируса, сказывается на общей ситуации.

«Активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова.

Напомним, что рост числа заразившихся коронавирусом в сутки возрос. Так, 25 октября оперштаб предоставил данные, согласно которым был побит антирекорд по количеству инфицированных в стране - 17 347 человек.