Захарова прокомментировала возможное освобождение россиян в Ливии

Мария Захарова заявила, что пока рано говорить о результатах по этому делу. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Правительство национального согласия Ливии может в ближайшие время может освободить задержанных в стране сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило агентство Bloomgerg.

По информации издания, соответствующее соглашение было достигнуто властями Росиии на прошлой неделе. Граждане Российской Федерации будут отправлены в Москву.

При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявила агенству ТАСС, что пока рано говорить о результатах по этому делу.

"Контакты по этой проблеме активизировались, но пока говорить о каких-то результатах рано", - сказала дипломат.

Напомним, что Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в 2019 году. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и выборы в Ливии, а также ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Также они якобы посещали места, которые были под запретом.

Ранее, власти Ливии и России пытались договориться о передаче узников, но переговоры не имели успеха.