Международное авиасообщение возобновили в Уфе

В Уфе возобновили международное авиасообщение. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росавиация во вторник, 27 октября, сообщила о том, что международное сообщение из Уфы может быть возобновлено с сегодняшнего дня.

"В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа", - отмечается в сообщении.

В данный момент рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Авиасообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса на 5 месяцев. Авиамосты в России были открыты 1 августа. Гражданам страны стали доступны международные сообщения в Турцию, Танзанию, Великобританию, Швейцарию.

Правилами всех российских авиакомпаний предусмотрены эпидемиологические нормы. При прилете в другую страну туристам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус и подтвердить отсутствие симптомов инфекции.