Международное авиасообщение возобновили в Уфе

В Уфе возобновили международное авиасообщение.
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Росавиация во вторник, 27 октября, сообщила о том, что международное сообщение из Уфы может быть возобновлено с сегодняшнего дня.
"В соответствии с решением правительства Российской Федерации с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включен пункт Уфа", - отмечается в сообщении.
В данный момент рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
Авиасообщение было прекращено из-за пандемии коронавируса на 5 месяцев. Авиамосты в России были открыты 1 августа. Гражданам страны стали доступны международные сообщения в Турцию, Танзанию, Великобританию, Швейцарию.
Правилами всех российских авиакомпаний предусмотрены эпидемиологические нормы. При прилете в другую страну туристам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус и подтвердить отсутствие симптомов инфекции.