Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган провели 27 октября телефонный разговор, обсудив многие насущные вопросы, касающиеся внешней политики.

«Предметно рассмотрена тематика взаимодействия на сирийском направлении. Отмечена важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье. Лидеры также обменялись мнениями по вопросам политического урегулирования в Сирии, в том числе при содействии стран – гарантов Астанинского процесса», - сказано на сайте Кремля.

Отмечено также, что затрагивался вопрос нормализации обстановки в Ливии.

Путин и Эрдоган коснулись и темы Нагорно-Карабахского конфликта. Президент России выразил беспокойство в связи с продолжающимися военными действиями, а также масштабным вовлечением в бои террористов с Ближнего Востока.

Президент России Владимир Путин рассказал коллеге о том, что с руководством Армении и Азербайджана постоянно поддерживается контакт и предпринимаются меры для урегулирования конфликта.