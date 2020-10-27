Список "неэффективных лекарств" от COVID-19 оценил Мясников

Эффективность лекарств, рекомендованных ВОЗ, прокомментировал Мясников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор Мясников усомнился в объективности заявлений ВОЗ, согласно которым эффективность при коронавирусе в тяжелой форме показывает только дексаметазон. Об этом врач и телеведущий написал в своем Instagram.

"В нашей больнице мы проводили клинические испытания интерферона-гамма у здоровых добровольцев с целью определить, препятствует препарат заражению коронавирусом или нет. Наши результаты показывают, что да — препятствует", — заявил Мясников.

Мясников акцентировал внимание на том, что выводы организации сделаны исключительно на основе опыта лечения реанимационных больных.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что препараты ремдесивир и интерферон показывают "слабую эффективность" при лечении коронавируса.

Накануне Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19, в которые включил ряд препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином) и интерферон-альфа.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции в марте. За это время по всему миру выявлено более 43 миллионов инфицированных коронавирусом. Более одного миллиона жителей планеты стали жертвами COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в стране на данные момент ухудшается. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. 27 октября было зафиксировано рекордное количество смертей от коронавирусной инфекции за последние 24 часа - 320 человек.