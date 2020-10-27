В Москве за сутки умерли 75 пациентов с COVID-19 Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за сутки скончались еще 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время распространения сovid-19 увеличилось до 6578. Об этом 27 октября сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России заметно возросло число инфицированных вирусом людей. Чтобы обезопасить граждан от болезни в стране по постановлению Роспотребнадзора введен всеобщий масочный режим. Ведомство также ввело запрет по всей РФ на ночные рестораны и зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра.

Уточняется, что санитарно-эпидемиологические меры включают в себя в том числе некоторые ограничительные мероприятия.

Напомним, если вы почувствовали недомогание или заметили симптомы, схожие с covid-19, следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью к специалистам, а не заниматься самолечением.