Специалист рассказал о новых критериях чистоты для федеральных дорог

Теперь на устранение "зимней скользкости" отводится от четырёх до шести часов Фото: Александр ГЛУЗ

В России дорожная отрасль перешла на новые требования по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" заместитель начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог ФДА "Росавтодор" Андрей Чернигов.

Он пояснил, что в силу вступил новый технически-регулирующий документ, в котором перечислены требования к состоянию дорог зимой. Для создания документ был разработан 171 межгосударственный стандарт.

Андрей Чернигов отметил, что вся дорожная отрасль России перешла на новые, более жёсткие правила содержания федеральных дорог. Так, теперь на устранение "зимней скользкости" отводится от четырёх до шести часов, а разметка дороги должна быть видна в любое время суток.

- Если говорить о противогололёдных материалах, то они имеют свою классификацию. Во-первых, они классифицируются в зависимости от агрегатного состояния на жидкие и твёрдые, и от компонентного состава - это фрикционные, химические и комбинированные, - заявил эксперт в эфире программы "Россия в движении".

Он также отметил, что наиболее популярным противогололёдным материалом являются природный и дроблёный песок.

- Всё зависит от температурного режима. При температуре окружающей среды до -10... -12 градусов, как правило, используются химические реагенты и комбинированные. Преимущественно используется соль, - рассказал специалист.