Глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области рассказал, как регион готовится к зиме

Дорожное покрытие начинают приводить в порядок еще до окончания снегопада Фото: Алексей ФОКИН

В России действуют строгие нормативы по времени уборки дорог в зависимости от категорий. Однако в Ленинградской области от подрядчиков требуют перекрывать эти нормативы, так как это значимо поднимает уровень безопасности на дорогах. В частности, дорожное покрытие начинают приводить в порядок еще до окончания снегопада, сообщил в эфире Радио "Комсомольская правда" председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

Также он рассказал о переходе с этого года на использование чистой соли и солевых растворов в качестве противогололедных материалов. От песчано-солевой смеси, которая использовалась ранее, в Ленобласти решено отказаться. Все дело в преимущества соли: она быстрее вступает в реакцию со снегом на асфальте, не давая образовываться обледенелому накату. Кроме того, за счет вязкой консистенции реагент равномерно распределяется по всей протяженности обрабатываемого участка и улучшает сцепление шин с дорогой, подчеркнул Седов.

Он напомнил также, что почти во всех населенных пунктах Ленинградской области в преддверие зимы сокращается скоростной режим до 40 километров в час, Причем, особое внимание уделяется участкам дорог возле школ, детских садов и больниц.