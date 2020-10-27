Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме

Поменяйте резину на зимнюю до того, как это станет решающим фактором обеспечения безопасности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Советы прозвучали в прямом эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда»:

- Поменять резину на зимнюю до того, как это станет решающим фактором обеспечения безопасности.

- Проверить состояние запаски.

- Поменять «дворники» на зимние.

- Помнить о том, что автомобиль никогда не останавливается мгновенно, а на скольких зимних дорогах тормозной путь еще короче.

- Проверить и при необходимости обновить запас качественной стеклоомывающей жидкости.

- Проверить наличие ветоши для протирки стекол, а также водосгонов. Силиконовые предпочтительнее, так как не оставляют разводов.

- Проверить наличие или приобрести комплект «самоспаса».

- Иметь в автомобиле заряженные зарядные устройства типа «пауэрбанк» - для подзарядки гаджетов на случай длительной вынужденной стоянки.

- Заранее выбирать маршрут. Особенно в случае поездок на большие расстояния вне населенных пунктов.