ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

всего за одну неделю число заразившихся коронавирусом людей на планете выросло более чем на 2,8 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения, это является самым высоким показателем за время пандемии в мире.

- По состоянию на 25 октября 2020 года поступили сообщения о более 42 миллионах инфицированных covid-19 и 1,1 миллиона умерших. За последнюю неделю было зарегистрировано более 2,8 миллиона новых случаев заболевания и около 40 тысяч летальных исходов, - заявили в ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что в России общее число covid-положительных за все время эпидемии превысило отметку в 1,5 миллиона. В связи с активным распространением вируса Роспотребнадзор заявил о введении в государстве всеобщего масочного режима. Теперь носить маски необходимо во всех общественных местах, общественном транспорте и магазинах.