Лукашенко назвал источники финансирования бастующих рабочих в Белоруссии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил уверенность, что стычки рабочих на заводах имеют финансовую поддержку, которая оказывается зарубежными странами.

По мнению белорусского лидера, средства поступают, в частности, из Литвы и Польши. Об этом он заявил 27 октября во время совещания с чиновниками.

- Никого не надо уговаривать... Не хотят рабочие работать - не надо. Но их единицы, которые не хотят. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, ядро, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы, - рассказал Лукашенко, фрагмент его выступления был показан в эфире телеканала "Беларусь 1".

Напомним, ранее сообщалось, что сразу после президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протестов. По поводу происходящего в Республике высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, в Белоруссии была предпринята попытка смены власти, которая финансировалась со стороны Запада.