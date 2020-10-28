ОРВИ или коронавирус: врач объяснил, как различать болезни Фото: Андрей АБРАМОВ

Врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский в эфире "Радио Комсомольская правда" рассказал, как правильно различается ОРВИ и коронавирус.

По словам специалиста, если у человека есть симптомы и он сомневается, какая именно у него болезнь, то не стоит моментально вызывать врача.

- Надо попробовать полечиться своими силами. Ведь каждый из нас знает и умеет, как справиться, допустим, с немножко повышенной температурой. Другое дело, если лечение не помогает, а ко всему присоединяется одышка, сердцебиение, сильное недомогание и температура рвется к высоким цифрам, надо вызывать врача из поликлиники, - объяснил специалсит.

Также он отметил, что прибыв на вызов врачи подробно расспрашивают вызвавшего скорую помощь человека. Они собирают максимально количество данным, чтобы поставить точный диагноз и не ошибиться с лечением.

- Подробно собираем анамнез, сколько дней он болеет, температуру, измеряем сатурацию, слушаем легкие. И уже на основании этого делаем предварительный диагноз. Если там несколько дней температура, если низкая сатурация, ниже 93-90 процентов, мы предлагаем поехать сделать КТ(компьютерная томография), чтобы провериться. И в зависимости от результатов КТ решаем, что дальше делать, - рассказал врач "скорой" Михаил Коневский в эфире "Радио Комсомольская правда"