Последние новости на утро 28 октября 2020: В России введен масочный режим

В России введен масочный режим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 28 октября 2020 года: Во всей России согласно постановлению Роспотребнадзора введен всеобщий масочный режим. Новые правила вступают в силу со среды, 28 октября. Ведомство также ввело запрет по стране на ночные рестораны и зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 11 часов вечера до 6 часов утра. Теперь все россияне должны носить маски в местах массового пребывания, а также в общественном транспорте, такси, на парковках и даже в лифтах.

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